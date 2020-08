Οικονομία

Κορονοϊός - Εστίαση: Ανήσυχοι οι επιχειρηματίες μετά τα νέα μέτρα (βίντεο)

Ο περιορισμός στο ωράριο λειτουργίας και στον αριθμό των πελατών, εγείρουν αντιδράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.