Κορονοϊός: Πρεμιέρα με 300 τεστ στα λιμάνια (εικόνες)

Συναγερμός για τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στην Αττική από τις διακοπές τους.

Ξεπέρασαν τους 300 οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid 19, χθες, από κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αττική

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην πρωτοβουλία του ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής να πραγματοποιηθούν επιδημιολογικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid 19 σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην Αττική από τις διακοπές τους, στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας.

Τα ειδικά κλιμάκια του ΙΣΑ και της Περιφέρειας, χθες Κυριακή 16 Αυγούστου, βρίσκονταν από νωρίς το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, όπου πραγματοποίησαν πάνω από 300 ελέγχους, σε όσους επιβάτες το επιθυμούσαν, επιστρέφοντας στην Αττική από τις διακοπές τους.

Ειδικότερα, στο λιμάνι του Πειραιά διενεργήθηκαν περίπου 200 έλεγχοι και στο λιμάνι της Ραφήνας πάνω από 100, σε πολίτες όλων των ηλικιακών ομάδων και από διαφορετικούς προορισμούς, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς των μολύνσεων.