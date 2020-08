Παράξενα

Παπάς βγήκε με όπλο στο χωριό

Απίστευτο περιστατικό με «πρωταγωνιστή» έναν ιερέα που έβριζε και απειλούσε με το όπλο στο χέρι... Γιατί βγήκε εκτός εαυτού;

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (16/8) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστή έναν ιερέα.

Ο ιερέας όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ήταν σε έξαλλη κατάσταση ενώ έβριζε και απειλούσε. Τη μεγαλύτερη όμως εντύπωση έκανε το όπλο το οποίο κρατούσε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερέας είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα με συγχωριανό του και γι' αυτό το λόγο είχε βγει εκτός εαυτού.

Στο σημείο έφτασε η ΕΛ.ΑΣ με τον ιερέα τελικά να φοράει χειροπέδες για οπλοκατοχή και εξύβριση.

Πηγή: ekriti.gr