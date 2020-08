Πολιτική

Πέτσας: έχει “κλειδώσει” η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε απάντηση στο φλέγον ερώτημα για χιλιάδες γονείς σε όλη τη χώρα. Τα σενάρια για τη λειτουργία τους.

Στις 7 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

«Έχουμε μια χρονιά μπροστά μας που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, στις 7 του μήνα» είπε ο κ. Πέτσας στο Open, λέγοντας πως «θα έχουμε ξανά να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες βασικές προκλήσεις. Να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας με τα οποία να δώσουμε την εικόνα στα παιδιά…».

Και συνέχισε: «…ότι αν τηρούμε τις αποστάσεις όσο μπορούμε, γιατί για τα παιδιά είναι πιο δύσκολο ακόμα να το καταλάβουνε, να πλένουμε τα χέρια μας και εκεί που θα πρέπει, εκτός σχολείου όπου είμαστε ή και εντός όπου χρειάζεται να φοράμε τη μάσκα».

«Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που θα μας προστατέψει από τη διασπορά του ιού στο σχολικό περιβάλλον» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η 7η Σεπτεμβρίου για το άνοιγμα των σχολείων έχει «κλειδώσει», αλλά και πως η κυβέρνηση εργάζεται από τώρα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου για την αναστροφή της αύξησης των κρουσμάτων, «προκειμένου να μπούμε στο Φθινόπωρο με όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες».

Διγαλάκης στον ΑΝΤ1: δεδομένο το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου

«Το δεδομένο είναι ότι στις 7 Σεπτεμβρίου, σε κάθε περίπτωση, αρχίζουν τα σχολεία. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης λαμβάνονται αμέσως μετά από τις εισηγήσεις των ειδικών», τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως σημείωσε ο Βασίλης Διγαλάκης, «δυστυχώς, είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως λόγω της χαλάρωσης της τήρησης των μέτρων. Θα αξιολογήσει η επιτροπή των επιστημόνων τα νέα δεδομένα, μετά την επάνοδο των ταξιδιωτών του Δεκαπενταύγουστου και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις».



Ο κ. Διγαλάκης δεν θέλησε να αναφερθεί σε σενάρια περί εκ περιτροπής διδασκαλία και άλλα μέτρα, επαναλαμβάνοντας ότι «οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου».