Οικονομία

Κορονοϊός: “Δίχτυ ασφαλείας” για 300000 θέσεις εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιο πλέγμα μέτρων θα επιδιώξει η Κυβέρνηση να στηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που πλήττονται.

Δέσμη τριών μέτρων, που στόχο έχουν να απλώσουν «δίχτυ ασφαλείας» έως και το φθινόπωρο, σε περισσότερους από 300.000 εργαζόμενους, ρίχνει στη μάχη του κορονοϊού η κυβέρνηση.

Τη στιγμή που η πανδημία δείχνει ξανά το σκληρό της πρόσωπο στην κοινωνία και η οικονομία μετρά ελλείμματα και δραματική υστέρηση εσόδων, η γενικευμένη χρήση των αναστολών συμβάσεων εργασίας επιστρέφει μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, η «Συν-Εργασία» ενισχύεται και επεκτείνεται στους εποχικούς εργαζόμενους μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, ενώ χιλιάδες εποχικές επιχειρήσεις καρπώνονται 100% επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών έως και τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τρία μέτρα που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και σταδιακά εφαρμόζονται, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και νέα μέτρα τα οποία θα ανασύρονται σταδιακά ανάλογα και με την πορεία της πανδημίας.

Στην κορυφή της λίστας των νέων μέτρων βρίσκεται η σταδιακή μείωση σε φόρους και εισφορές, ανάλογα και με τις δημοσιονομικές αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού. Η μείωση του βάρους που επιφέρει στη μισθωτή απασχόληση η λεγόμενη και «φορολογική σφήνα» (tax wedge), συνιστά κεντρικό στρατηγικό άξονα του ελληνικού σχεδίου για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως αποτυπώνεται και στην ενδιάμεση έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη.

Το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών προτείνει ρυθμίσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι του υπουργείου Εργασίας και στο πρόσφατο παρελθόν, όπως αντικατάσταση της ποσοστιαίας εισφοράς υγείας των μισθωτών -σήμερα 7,10%- με ένα σταθερό ποσό ή ένα σύστημα λίγων κλάσεων, όπως ισχύει και με τους αυτοαπασχολούμενους, ή και μείωση του ανώτατου ορίου εισοδήματος (πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών) των 6.500 ευρώ τον μήνα επί του οποίου επιβάλλονται ποσοστιαίες ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς εργαζόμενους, ώστε να προσεγγίσει τους μέσους όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανάλογα και με την πορεία της πανδημίας τον Σεπτέμβριο δεν αποκλείεται νέα χρονική επέκταση του μέτρου των αναστολών ακόμη και έως το τέλος του έτους για διάφορους κλάδους ή και του μηχανισμού «Συν-Εργασία», ενώ στον ορίζοντα βρίσκονται σκέψεις για ένα νέο πακέτο προς τους εποχικούς εργαζόμενους, αλλά και για ένα πρόγραμμα νέων προσλήψεων με πλήρη επιδότηση από το κράτος του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών.

Πηγη: Ναυτεμπορική