Βρέφος 27 ημέρων βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό

Σε ποιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μωρό. Τι αποφάσισαν οι γονείς του.

Ένα βρέφος 27 ημερών διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το βρέφος μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονικής, το οποίο είναι το κέντρο αναφοράς για παιδιά.

Το βρέφος είναι καλά στην υγεία του.

Την ίδια ώρα, μετά από απόφαση των γονιών του, σε καραντίνα στο σπίτι του είναι το βρέφος 3,5 μηνών από την Έδεσσα, που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.