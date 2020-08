Κοινωνία

ΕΕΤΑΑ - Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Όλες οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα και τις αιτήσεις. Σχεδόν 60.000 περισσότερρες ειναι οι αιτήσεις.

Ολοκληρώθηκε στις 13 Αυγούστου 2020, η επεξεργασία των αιτήσεων για χορήγηση vouchers όπου και ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα.

Συνολικά, υπέβαλαν αίτηση 167.000 μητέρες για 229.600 παιδιά έναντι των 131.418 αιτήσεων, μητέρων για 172.197 παιδιά που είχαν υποβληθεί πέρυσι. Η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, ξεκίνησε στις 14 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 18 του μήνα.

Στις 20 Αυγούστου θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα προκειμένου να ξεκινήσουν οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές. Η Δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2020 – 2021 αφορά σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και παιδιά και άτομα με αναπηρία και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. από το 2010.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2020 – 221.000 ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ.

Το Πρόγραμμα είναι συγχρηματοδούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Για την τρέχουσα περίοδο, για πρώτη φορά, η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποίησαν ένα άλμα στο πεδίο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, με την πλειοψηφία των δικαιολογητικών εγγράφων να αντλούνται μέσα από τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ, Η.ΔΙ.Κ.Α., ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ κ.λπ.). Η ηλεκτρονική εφαρμογή δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και το σύνολο των αιτήσεων υποβλήθηκε μόνο ηλεκτρονικά.

Η διασταύρωση των στοιχείων έγινε αυτοματοποιημένα και παρά τα μικροπροβλήματα, όλα εξελίχθηκαν και εξελίσσονται ομαλά, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και εγκυρότητα στις διαδικασίες, καλύτερη εξυπηρέτηση και μικρότερη ταλαιπωρία των αιτούντων. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας, η αναζήτηση δικαιολογητικών, εγγράφων και η πρόσβαση σε υπηρεσίες είναι ιδιαίτερη δύσκολη.

Η απλοποίηση της διαδικασίας των αιτήσεων καθώς και η εξάλειψη της υποχρέωσης αποστολής των έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου, διευκόλυνε ουσιαστικά και ανακούφισε περισσότερες από 170.000 οικογένειες.

Τα στοιχεία των αιτήσεων

Υποβλήθηκαν 57. 433 περισσότερες αιτήσεις (25% αύξηση) από την περίοδο 2019 – 2020. Η αύξηση των αιτήσεων αφορά κυρίως στη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Μικρή αύξηση σημειώθηκε στις αιτήσεις για ΚΔΑΠμεΑ καθώς και σε εκείνες οι οποίες αφορούν βρεφικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις που αφορούν βρέφη αυξήθηκαν περίπου κατά 4.000.