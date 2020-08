Αθλητικά

Μπαράζ: Στην Ξάνθη ο πρώτος αγώνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ, μετά από την σχετική κλήρωση.

Στην Ξάνθη θα γίνει ο πρώτος αγώνας μπαράζ μεταξύ της ακριτικής ομάδας και του Απόλλωνα Σμύρνης, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, μετά από σχετική κλήρωση.

Η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται «Την Ξάνθη ανέδειξε ως γηπεδούχο του πρώτου αγώνα η κλήρωση των αγώνων μπαράζ μεταξύ των ΠΑΕ Ξάνθης και Απόλλωνα Σμύρνης που κατέκτησαν την 13η θέση στο πρωτάθλημα της SL 1 και τη 2η θέση στο πρωτάθλημα της SL 2 αντίστοιχα. Έτσι, το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται ως εξής: Ξάνθη-Απόλλων (22/08/2020, 20:00) και Απόλλων-Ξάνθη (29/08/2020, 20:00)».