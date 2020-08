Κοινωνία

Συναγερμός από φωτιά σε διαμέρισμα

Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στην πυκνοκατοικημένη περιοχή. Έκλεισαν δρόμοι.

Πυρκαγιά που ξέσπασε, το μεσημέρι της Δευτέρας, σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου, επί της οδού Φιλοτίμου στην Κυψέλη, σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληφορορίες, υπάρχει ένας νεκρός, ενώ εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων: Επί της οδού Φιλοτίμου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Λαζαράδων, επί της οδού Λαχανά από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δελβινίου και επί της οδού Δελβίνου από το ύψος της συμβολή της με την οδό Καυκάσου.