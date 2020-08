Πολιτική

Μητσοτάκης: ετοιμότητα για τοπικά lockdown - Μέτρα για την επιστροφή αδειούχων στην δουλειά

Τι συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τα ειδικά πρωτόκολλα για τους αδειούχους και τα μηνύματα του "112". Τι αποφασίστηκε για τα σχολεία.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος συμμετείχε μέσω teleconference, η τακτική σύσκεψη για τον COVID-19. Στη διάρκειά της έγινε εκτίμηση της κατάστασης και παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας, τα κρούσματα ανά περιοχές και ηλικίες και τα δεδομένα από το σύστημα Υγείας. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στις νεότερες ηλικίες.

Ειδική αναφορά έγινε για τα πρωτόκολλα επιστροφής στην εργασία για εκείνους που γυρίζουν από διακοπές. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες ύστερα από τη συζήτηση που θα γίνει στην Επιτροπή των επιστημόνων. Αποφασίστηκε δε - και εκτελέστηκε άμεσα - η αποστολή πανελλαδικού μηνύματος από το 112 για την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας για όσους επιστρέφουν.

Επίσης έγινε συζήτηση για την προετοιμασία ανοίγματος των σχολείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη για παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα αν κριθεί από τους ειδικούς, ενώ ζήτησε την κωδικοποίηση των κανόνων για την χρήση μάσκας, ώστε να είναι σαφές στους πολίτες που είναι υποχρεωτική.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων Κίμων Δρακόπουλος.