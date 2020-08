Κοινωνία

Φονική φωτιά σε διαμέρισμα

Διπλή τραγωδία από τις φλόγες που τύλιξαν το σπίτι, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τραγωδία το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κυψέλη. Δύο άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι, σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Φιλοτίμου 35.

Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τους γείτονες στο διαμέρισμα διέμεναν ένας άνδρας 90 ετών και η σύζυγος του 86 ετών.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι έσβησαν τις φλόγες.