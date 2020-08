Κόσμος

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Κορυφής για τη Λευκορωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Λευκορωσία. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών συγκαλεί Σαρλ Μισέλ.

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη οι 27 ηγέτες της ΕΕ για την κατάσταση στη Λευκορωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Στο μήνυμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνεται : "Θα συγκαλέσω συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την Τετάρτη στις 12 για να συζητήσουμε την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ο λαός της Λευκορωσίας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του και ελεύθερα να εκλέξει τον ηγέτη του. Η βία εναντίον των διαδηλωτών είναι μη αποδεκτή και δεν μπορεί να επιτραπεί".

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων εναντίον Λευκορώσων αξιωματούχων που ευθύνονται για τη νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 9η Αυγούστου, αλλά και για τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, που διεκδικούσε έκτη θητεία στον θώκο, ισχυρίζεται ότι βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων έχει κερδίσει στις εκλογές με ποσοστό 80%.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στη Λευκορωσία. Μεταξύ των αρχικών σκέψεων είναι η δημιουργία ενός ταμείου για τα θύματα της καταστολής στη χώρα, η χρηματοδότηση σχεδίων προκειμένου να υποστηριχθεί ο πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης, προτάσεις για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία, ενίσχυση των ανταλλαγών φοιτητών με την ΕΕ καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για τους Λευκορώσους.

Εξάλλου η Πολωνία, η Τσεχία, οι τρεις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) και η Δανία έχουν ζητήσει από την ΕΕ να μεσολαβήσει μεταξύ του Λουκασένκο και της αντιπολίτευσης.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/ektakti-tilediaskepsi-eyropaikou-symvouliou-gia-leykorosia-tin-tetarti

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram