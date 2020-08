Οικονομία

Νέες συλλήψεις και πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων

Συλλήψεις, λουκέτα και πρόστιμα πολλών χιλιάδων ευρώ έφεραν οι εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων κατά του κορονοϊού,

Σε νέες συλλήψεις και στην επιβολή προστίμων προέβησαν αστυνομικοί των ειδικών συνεργείων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας σε Κέρκυρα και Λευκάδα, σε παραβάτες της εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, στον Κάβο, στη νότια Κέρκυρα, το τελευταίο 24ωρο, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν συνελήφθησαν δύο ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ένας για λειτουργία καταστήματος μετά τις 12.00 τα μεσάνυχτα με επιβολή διοικητικού προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη αναστολή λειτουργίας και ο δεύτερος για απαγόρευση όρθιων πελατών σε κατάστημα, με επιβολή διοικητικού προστίμου 3.000 ευρώ και δεκαπενθήμερη αναστολή λειτουργίας. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελική Αρχή του νησιού.

Επίσης σε Κέρκυρα και Λευκάδα βεβαιώθηκαν 16 και 2 παραβάσεις αντίστοιχα, για μη χρήση μάσκας. Στους παραβάτες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.