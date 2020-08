Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε σποτ για τον κορονοϊό (βίντεο)

"Όσοι αγαπάμε μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι από εμάς. Γι' αυτό αγκάλιασε τα μέτρα προστασίας. Για να μπορέσουμε σύντομα να αγκαλιάσουμε ξανά όσους αγαπάμε, όπως παλιά", τονίζει ο νεαρός τενίστας.