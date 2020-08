Υγεία - Περιβάλλον

Που έδειξε ο υδράργυρος 54,5 βαθμούς Κελσίου!

Η υψηλότερη θερμοκρασία παγκοσμίως εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Θερμόμετρο στο Φέρνας Κρικ της Κοιλάδας του Θανάτου, στην έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας, έδειξε 130 βαθμούς Φαρενάιτ (54,4 βαθμούς Κελσίου), την υψηλότερη θερμοκρασία παγκοσμίως εδώ και πάνω από έναν αιώνα, ανακοινώθηκε από την αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

«Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η υψηλότερη επίσημα επιβεβαιωμένη θερμοκρασία από τον Ιούλιο του 1913», ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Λας Βέγκας χθες, Κυριακή, το απόγευμα, υπογραμμίζοντας ότι η καταγραφή είναι προκαταρκτική.

Το ρεκόρ θα χρειαστεί να εξετασθεί επισήμως, πριν επιβεβαιωθεί, λόγω της σημασίας του, πρόσθεσε η NWS στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η θερμοκρασία των 54,4 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε από τον αυτοματοποιημένο μετεωρολογικό σταθμό της NWS κοντά στο κέντρο επισκεπτών του Φέρνας Κρικ (Ρέμα του Καμινιού) κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα στις 3:41 μ.μ. τοπική ώρα.

Το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας όλων των εποχών στην Κοιλάδα του Θανάτου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), είναι 134 βαθμοί Φαρενάιτ (56,7 βαθμοί Κελσίου) και καταγράφηκε στις 10 Ιουλίου 1913 στο Γκρίνλαντ Ραντς. Η θερμοκρασία αυτή εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην επιφάνεια του πλανήτη, σύμφωνα με την WMO.