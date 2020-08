Πολιτική

Κορονοϊός: πολιτική κόντρα για τα κρούσματα και τα σχολεία

Πλήρης στήριξη του Μαξίμου στον Βασίλη Κικίλια, μετά τις αιχμές της αντιπολίτευσης. Τι ζητούν τα κόμματα από την Κυβέρνηση.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ανέφερε ότι «οι αλλαγές που έγιναν στις αρμοδιότητες των υφυπουργών Υγείας, ήταν επιβεβλημένες μετά την προσθήκη μιας νέας θέσης Υφυπουργού. Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας διατηρεί τις ίδιες αρμοδιότητες που είχε και τη συνολική εποπτεία, ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης έχει συντρέχουσες, ή από κοινού αρμοδιότητες, ενώ η Υφυπουργός κ. Ζωή Ράπτη έχει τις αρμοδιότητες των θεμάτων Ψυχικής Υγείας».

Στηρίζοντας πλήρως τον Υπ. Υγείας, το Μαξίμου, διά του Στέλιου Πέτσα, τονίζει ότι «ο Βασίλης Κικίλιας έχει σημαντικότατη συμβολή στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας και στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ας μην προσπαθούν στον ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλύψουν «κούρεμα αρμοδιοτήτων». Καταλαβαίνουμε ότι αναζητούν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό ώστε να φύγουν τα φώτα από το δημόσιο μαλλιοτράβηγμα των στελεχών τους, αλλά ας σκεφθούν κάτι άλλο. Ίσως μια νέα ανάρτηση του προέδρου τους», αφήνοντας έτσι αιχμές για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην Παναγία τον Δεκαπενταύγουστο.

Παράλληλα με τις αναφορές στο πρόσωπο του Βασίλη Κικίλια, η αντιπολίτευση επιτίθεται στην Κυβέρνηση για την άνοδο του αριθμού των νέων κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, αλλά και τις εξαγγελίες των κυβερνητικών στελεχών για άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης, μιλώντας «Στο Κόκκινο 105,5», ανέφερε μεταξύ άλλων, «η κοινή λογική λέει ότι για να ανοίξουν τα σχολεία θα έπρεπε πρώτα να υπάρξει μία αποτίμηση της θερινής περιόδου σε σχέση με όσους επιστρέψουν από τις διακοπές έτσι ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για να διαπιστωθεί η ένταση της πανδημίας, σε ποιες ηλικίες και σε ποιες περιοχές. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η Κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για τις επιπτώσεις και για την ένταση αυτού του δεύτερου κύματος του κορονοϊού για το οποίο είχε προειδοποιηθεί από έγκυρους επιστήμονες ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και παρ’ όλα αυτά οδηγήθηκε με αυταπάτες σε ένα απαράδεκτο μεγάλο ρίσκο σε βάρος της κοινωνίας».

Παράλληλα, ο Ανδρέας Ξανθός, Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΙ, υποστήριξε «είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση έξαρσης της πανδημίας στη χώρα που επιβάλλει νέο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και αντιστροφή του κλίματος εφησυχασμού και δυσπιστίας που υπάρχει στην κοινωνία. Για να ξαναγίνουμε ασφαλείς και να περιοριστεί η ζημιά στον τουρισμό και στην οικονομία, απαιτείται νέο σχέδιο υγειονομικής διαχείρισης , με αποτροπή της εκθετικής διασποράς του ιού, με αξιόπιστη εκτίμηση κινδύνου και αναλογικότητα στη λήψη των μέτρων , με καλή επιδημιολογική εικόνα και επιτήρηση σε τοπικό επίπεδο και άρα στοχευμένες και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις , με εντατικοποίηση των διαγνωστικών ελέγχων στις «πύλες εισόδου» αλλά και στις εστίες «υπερμετάδοσης» στο εσωτερικό ( μέσα μεταφοράς , ξενοδοχεία, εργοστάσια, κέντρα διασκέδασης , εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που συναλλάσσονται με το ευρύ κοινό κλπ)».

Γεννηματά: να μας πουν τώρα τον σχεδιασμό τους

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά, αναφέρει «είναι ώρα επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του να μας πουν ποιος είναι ο σχεδιασμός τους για την αντιμετώπιση της απειλής της πανδημίας που διευρύνεται και να σταματήσουν τις παλινωδίες, τις αστοχίες, και τις απαράδεκτες λογικές της μεταφοράς ευθυνών στους πολίτες. Όμως ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι θεωρεί πρωτεύον ζήτημα για το Υπουργείο Υγείας όχι την αντιμετώπιση της πανδημίας, για την οποία δεν διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά το ποιος έχει τις αρμοδιότητες για τους διορισμούς και τις προσλήψεις. Γι’ αυτό και τις αφαιρεί από τον Υπουργό, προκειμένου η «Μαξίμου ΑΕ» να κάνει ακόμη πιο εύκολα τα ρουσφέτια της».

«Ιδιαίτερα για τα σχολεία δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνει η Κυβέρνηση μόνο την ημερομηνία έναρξης της σχολικής περιόδου. Οφείλει τώρα να παρουσιάσει τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό της για την προστασία της υγείας των μαθητών, των οικογενειών τους και φυσικά των εκπαιδευτικών», σημειώνει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Το ΚΚΕ, αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων, επισημαίνει σε σχόλιο του, «η κυβέρνηση από τη μία επιχειρεί να ενοχοποιήσει τη νεολαία για την έξαρση των κρουσμάτων και από την άλλη ανακοινώνει το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου χωρίς να ενημερώνει γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές με ποια προετοιμασία, μέσα και μέτρα προστασίας θα γίνει αυτό δυνατό. Η κυβέρνηση διέθετε το απαραίτητο χρονικό διάστημα, από τον Ιούνιο, για να εξασφαλίσει ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των σχολείων, που είναι αναγκαία να ξεκινήσει και για παιδαγωγικούς και για μορφωτικούς λόγους. Σήμερα ξεπερνάει κάθε όριο υποκρισίας όταν ανάγει σε κύριο αποτρεπτικό παράγοντα για την εξάπλωση του κοροωνοϊού το πώς θα συμπεριφερθούν παιδιά Δημοτικού! Η κυβέρνηση να σταματήσει να κουνάει το δάκτυλο στους μαθητές, τη νεολαία και τους γονείς και να αναλάβει την δική της τεράστια ευθύνη».

Σε ανακοίνωση της, η Ελληνική Λύση αναφέρει «η αιφνίδια αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον υπουργό υγείας Βασίλη Κικίλια, λίγες μόνο ημέρες μετά τον ανασχηματισμό, οδηγεί σε δύο συμπεράσματα, που δικαιώνουν πλήρως τις θέσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ: 1. Η κυβέρνηση έχει κάνει εγκληματικά λάθη στην διαχείριση της πανδημίας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε υγειονομικό επίπεδο. 2. καρατόμηση ενός υπουργού με μέθοδο που παραπέμπει σε Σοβιετία, δεν έχει στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, αλλά την εικόνα του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος πρωτοστάτησε στο άνοιγμα των συνόρων και φέρει ακέραια την ευθύνη για τον υγειονομικό εκτροχιασμό».