Κοινωνία

Κακαβιά: Δραματική έκκληση από αγοράκι με το διαβατήριο στα χέρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ουρές" χιλιομέτρων στο τελωνείο, μετά το πλαφόν στους εισερχόμενους από Αλβανία σε Ελλάδα.

Μεγάλη ταλαιπωρία στο τελωνείο της Κακαβιάς εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τον κορονοϊό. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα ενός μικρού αγοριού με το διαβατήριο στην αγκαλιά να χάνει την υπομονή του και να ζητεί να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ελλάδα.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι έπρεπε να περιμένουν έως και 72 ώρες σε ουρές χιλιομέτρων κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος έφτασε μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Από το πρωί της Δευτέρας στις 7:00 ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα στην Κακαβιά με το πλαφόν των 750 ατόμων που θα μπορούν να εισέρχονται από την Αλβανία στην Ελλάδα. Όσοι εισέρχονται στη χώρα θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 7 ημερών ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους αποτέλεσμα αρνητικού τεστ που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 72 ώρες πριν σε πιστοποιημένο εργαστήριο της Αλβανίας.