Έκανε μπάνιο στη θάλασσα με... χειρουργική μάσκα! (εικόνες)

Πήγε τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό σε... άλλο επίπεδο.

Viral έχει γίνει η εκπληκτική φωτογραφία ενός κυρίου, πιθανότατα στην Άσσο της Κεφαλονιάς, που πήγε τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό στο επόμενο επίπεδο.

Ο κύριος, δεν ξέρουμε αν είναι απλά τρολ ή το εννοεί, εθεάθη να κάνει μπάνιο στη θάλασσα με τη μάσκα του!

Όχι θαλάσσης, χειρουργική!

