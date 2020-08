Κόσμος

Διάσωση σκυλιών από πλημμυρισμένη κλινική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι τη μέση έφτασε το νερό στους πυροσβέστες που δε δίστασαν στιγμή κατά την επιχείρηση διάσωσης.

Φορώντας σωσίβια γιλέκα πυροσβέστες βούτηξαν μέχρι τη μέση τους στα λασπόνερα για να διασώσουν καμιά 20αριά σκυλάκια από μια κτηνιατρική κλινική που είχε πλημμυρίσει σε περιοχή της επαρχίας Σετσουάν, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Οι εργαζόμενοι και οι τετράποδοι ασθενείς τους παγιδεύτηκαν στην κτηνιατρική κλινική της πόλης Τσενγκντού χθες Κυριακή, αφού το νερό ανέβηκε έως τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι διασώστες έβαλαν τα σκυλιά σε σωσίβιες σχεδίες για να μπορέσουν να τα μεταφέρουν στα λασπόνερα. Ένα σκυλάκι διέσχισε την απόσταση μέσα σε ένα καλαθάκι ανακύκλωσης.

Όλοι οι υπάλληλοι και τα ζώα που εγκλωβίστηκαν στην κλινική μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος, έπειτα από μια επιχείρηση 6 ωρών, εξήγησαν οι διασώστες.

Τουλάχιστον 210 άνθρωποι έχουν χαθεί ή αγνοούνται φέτος από τις πλημμύρες στην κεντρική και ανατολική Κίνα, ενώ έχουν καταστραφεί σχεδόν 54.000 κατοικίες, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.