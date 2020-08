Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1: μάσκες και σταδιακό άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Ο επίτιμος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ για την πορεία της επιδημίας και των μέτρων. Τα ορφανά κρούσματα και η περίπτωση της 17χρονης. Η πρότασή του για τα σχολεία.