Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Αναγκαία η έμπρακτη συνδρομή της ΕΕ στη διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγορεύτηκε σε επίτιμη Δημότη στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.

Στη Λέσβο «με τα μεγάλα αποθέματα αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης» όπως χαρακτηριστικά είπε, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου αναγορεύτηκε σε επίτιμη Δημότη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η αναγόρευση έγινε σήμερα Δευτέρα αργά το απόγευμα στο χώρο του Μουσείου Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή.

Συγκινημένη η Πρόεδρος, παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση δήλωσε πως γνωρίζει καλά «τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος».

Όπως είπε «επείγει σήμερα η αποσυμφόρηση της Λέσβου και η προώθηση αιτούντων άσυλο, από τις δομές φιλοξενίας του νησιού σε δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας. Είναι επίσης αναγκαία η έμπρακτη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα».

«Είναι κατανοητή η ανησυχία και η κόπωση της τοπικής κοινωνίας. Έχετε περάσει και προσφέρει πολλά», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου. Και συνέχισε: «Αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είστε μόνοι. Σας υπόσχομαι, ως επίτιμη δημότης Δυτικής Λέσβου πλέον, ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια της γενναιοδωρίας σας. Θα είμαι δίπλα σας, ώστε το νησί να διατηρήσει τη φυσιογνωμία του και τον τρόπο ζωής του, να βαδίσει στον δρόμο της καινοτομίας και της προόδου, πάντα συντονισμένο με τον ρυθμό της αιολικής γης, πάντα αναζητώντας ‘ένα φως καλύτερο’».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργούν οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές αλλά και η συνεχιζόμενη πρακτική της τουρκικής ηγεσίας. Σημειώνοντας τα επακόλουθα της Μικρασιατικής Καταστροφής είπε πως «το οικονομικό θαύμα της Λέσβου δεν ήταν επιφανειακό, δίχως ρίζες. Οφειλόταν στο δαιμόνιο των κατοίκων της, στο αδάμαστο πνεύμα τους - κι αυτό δεν έσβησε μέσα στα χρόνια». Και συνέχισε: «Η ενεργητικότητα με την οποία αναπτύσσονται σήμερα κλάδοι της οικονομίας στους τομείς των τροφίμων, των ποτών και του τουρισμού, καθώς και η ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι στην μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, παρά το δυσανάλογο βάρος που επωμίστηκε, φανερώνουν μια κοινωνία δυναμική και προοδευτική, με μεγάλα αποθέματα αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης. Μια κοινωνία που υφίσταται, δίχως άλλο, τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή κατάσταση πίεσης. Οι συνεχείς μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, σε συνδυασμό με την πανδημία, δοκιμάζουν τις ήδη βεβαρημένες αντοχές του νησιού και των κατοίκων του, προκαλούν ανασφάλεια και κοινωνική ένταση» είπε. Και συνέχισε : «Στην απέναντι όχθη, η απροκάλυπτη εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, καθώς και η κλιμακούμενη προκλητικότητα της τουρκικής ηγεσίας, που κορυφώνεται τις μέρες αυτές με την έμπρακτη αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, κάνει ακόμη πιο δύσκολο τον διάλογο. Οι μέρες είναι κρίσιμες και πρώτοι οι κάτοικοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, οι φύλακες της πατρίδας μας, όλοι εσείς που καθημερινά βιώνετε την επιθετικότητα της άλλης πλευράς, χρειάζεστε την αμέριστη στήριξή μας».

Αναφερόμενη στην ιδιαίτερη προσωπική της σχέση με τη Λέσβο, χαρακτήρισε τον τόπο «αγαπημένο νησί». Που όπως είπε «γνώρισε τη Λέσβο νωρίς».

«Επανέρχομαι συχνά, με το συναίσθημα πάντα της πρώτης φοράς. Συγκινημένη γιατί είναι η πατρίδα ενός ακριβού φίλου που δεν είναι πια κοντά μας, του καθηγητή Σταύρου Τσακυράκη, και η σημερινή διάκριση με κάνει να αισθάνομαι ακόμη βαθύτερους τους πνευματικούς δεσμούς που με συνέδεαν μαζί του» κατέληξε.