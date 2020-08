Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής για την ανατολική Μεσόγειο

Επιβεβαιώθηκε , επισήμως, η διενέργεια σύσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών .

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ επιβεβαίωσε - πριν από λίγο - ότι στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου θα γίνει ειδική Σύνοδος Κορυφής όπου θα συζητηθεί ο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Μισέλ αναφέρθηκε στο θέμα στην επιστολή-πρόσκληση που απέστειλε στους 27 αρχηγούς των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την τηλεδιάσκεψη που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Τετάρτη με βασικό θέμα τη Λευκορωσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μισέλ αναφέρει στην επιστολή του: «Οι υπουργοί Εξωτερικών μας συζήτησαν τις εξελίξεις στη Λευκορωσία και την Ανατολική Μεσόγειο την περασμένη Παρασκευή.

Έκτοτε, η κατάσταση στη Λευκορωσία εξακολούθησε να εξελίσσεται και, ως εκ τούτου, αποφάσισα να πραγματοποιήσω τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το μεσημέρι για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτό που έχουμε δει στη Λευκορωσία δεν είναι αποδεκτό. Οι εκλογές της 9ης Αυγούστου δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες. Η επακόλουθη βία εναντίον όσων διαδήλωναν ειρηνικά ήταν σοκαριστική και πρέπει να καταδικαστεί. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήουν.

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει εργασίες για κυρώσεις. Ο λαός της Λευκορωσίας έχει το δικαίωμα να καθορίσει το δικό του μέλλον. Για να γίνει αυτό, πρέπει να σταματήσει η βία και να ξεκινήσει ένας ειρηνικός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος. Η ηγεσία της Λευκορωσίας πρέπει να αντικατοπτρίζει τη βούληση του λαού. Δεν πρέπει να υπάρχει εξωτερική παρέμβαση. Με βάση αυτές τις αρχές, θα συζητήσουμε πώς θα ανταποκριθούμε καλύτερα στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Λευκορωσία.

Όσον αφορά το άλλο κύριο θέμα που συζητήθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών μας, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, προτείνω να αφήσουμε χρόνο για ενδελεχή προετοιμασία και να επανέλθουμε στο θέμα κατά τη διάρκεια ειδικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2020».