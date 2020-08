Κοινωνία

Κορονοϊός: πώς θα λειτουργεί το Δημόσιο έως τις 31 Αυγούστου

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών. Τι ισχυει για τους δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

Με τηλεργασία ή back office, θα μπορούν να εργάζονται έως την 31η Αυγούστου, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία τους, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως προβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε, σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.



Στα βασικά σημεία της 14ης εγκυκλίου για τον κορονοϊό περιλαμβάνονται επίσης, η υπόδειξη για χρήση μάσκας από όλους τους υπαλλήλους και όλους τους πολίτες που έρχονται σε επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες με φυσική παρουσία, καθώς και η δυνατότητα προσέλευσης και αποχώρησης στις υπηρεσίες σε τρία ωράρια λειτουργίας με ισοκατανομή του προσωπικού.





Δείτε την εγκύκλιο.