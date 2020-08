Κόσμος

Γερμανία: Ανήλικος συλλαμβάνεται όπως ο Τζορτζ Φλόιντ (βίντεο)

Το γύρου του διαδικτύου κάνει το βίντεο της σύλληψης ανηλίκου. Κυβερνητικές αντιδράσεις και έρευνα για τον αστυνομικό.

Η Γερμανία ξεκίνησε έρευνα, αφότου είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο όπου ένας αστυνομικός καταγράφεται να γονατίζει στον λαιμό ενός ανήλικου, κατά την προσαγωγή του, ένα περιστατικό που θυμίζει τη σύλληψη του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο θάνατος του οποίου προκάλεσε ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του αστυνομικού ρατσισμού και της βίας στις ΗΠΑ.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται δύο αστυνομικοί, ο ένας με το γόνατό του να πιέζει αρχικά το κεφάλι του υπόπτου προτού γονατίσει στον λαιμό του, παρά τις φωνές διαμαρτυρίας που ακούγονται. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ντίσελντορφ στη δυτική Γερμανία, το Σάββατο.

Ο Χέρμπερτ Ρέουλ, ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Ντίσελντορφ, δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο WDR πως σοκαρίστηκε όταν είδε τις εικόνες και διέταξε να διεξαχθεί έρευνα.

Σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε, η αστυνομία του Ντίσελντορφ αναφέρει πως ο νεαρός επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών, όταν εκείνοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα χούλιγκαν σε ένα κοντινό εστιατόριο, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην προσαγωγή του προτού κρατήσουν τα στοιχεία του και τον στείλουν στους κηδεμόνες του.

«Το βίντεο εξετάζεται ενδελεχώς αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παρέμβαση της αστυνομίας», τονίζεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται πως της έρευνας ηγούνται αστυνομικοί από διπλανή πόλη προκειμένου να διασφαλιστεί η αμεροληψία.

Η ταυτότητα του νεαρού δεν έχει αποκαλυφθεί και δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν έπαιξε κάποιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε η αστυνομία. Επιπλέον, δεν έχει γίνει σαφές εάν ο νέος τραυματίστηκε κατά το περιστατικό.

Η νομοθεσία επιτρέπει στη γερμανική αστυνομία να ακινητοποιεί έναν ύποπτο γονατίζοντας στο κεφάλι του, όχι στον λαιμό του, επισήμανε ένας εκπρόσωπος τύπου της συνδικαλιστικής ένωσης αστυνομικών στο WDR.

«Είναι πλήρως ακατανόητο το ότι αν και αυτός ο νεαρός άνδρας είναι ήδη ακινητοποιημένος στο έδαφος, ο αστυνομικός συνεχίζει να πιέζει με το γόνατό του το κεφάλι και τον λαιμό του», είπε η Βερένα Σάφερ του κόμματος των Πρασίνων.

«Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί», συμπλήρωσε.