Υγεία - Περιβάλλον

Ιταλία: Τεστ για κορονοϊό στους επιβάτες από Ελλάδα

Έλεγχοι για κορονοϊό θα πραγματοποιούνται κατά την άφιξη στην Ιταλία, από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία σημειώθηκαν 320 νέα κρούσματα κορονοϊού. Καταγράφηκαν, δηλαδή, εκατόν πενήντα εννέα λιγότερα κρούσματα από χθες, αλλά, παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και πιο περιορισμένος αριθμός τεστ.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ πενήντα οκτώ ασθενείς έχουν εισαχθεί, συνολικά, σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Παράλληλα, μετά από τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί κατά τις περασμένες ημέρες, στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο-Λεονάρντο Ντα Βίντσι, άρχισαν να πραγματοποιούνται τα «γρήγορα τεστ» σε όλους τους επιβάτες που προέρχονται από την Ισπανία, την Κροατία, την Ελλάδα και την Μάλτα.

Από απόψε, τέλος, απαγορεύεται ο χορός σε κλαμπ, ντίσκο, και όλους τους υπαίθριους και κλειστούς χώρους. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης Κόντε θα ισχύσει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου. Πριν λίγο, όμως, ο Μαουρίτσιο Πάσκα, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ντίσκο και Κλαμπ, έκανε γνωστό ότι πρόκειται να προσφύγει κατά της απόφασης στο δικαστήριο της Ρώμης και πρόσθεσε ότι «τα συγκεκριμένα μαγαζιά και οι ιδιοκτήτες τους χρησιμοποιούνται ως αποδιοπομπαίος τράγος, ενώ, στην πραγματικότητα, οι Ιταλοί νέοι χορεύουν παντού».