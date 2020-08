Κόσμος

Κορονοϊός: Συνεχιζόμενη η αύξηση στα κρούσματα της Γαλλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένει υψηλός ο αριθμός των νέων καθημερινών κρουσμάτων στη Γαλλία, λίγες μέρες μετά το ρεκόρ που σημειώθηκε.

Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία ασθενών με Covid-19 συνεχίζει να αυξάνεται στη Γαλλία και ο αριθμός των ασθενών σε ΜΕΘ κατέγραψε επίσης άνοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η γενική διεύθυνση Υγείας (DGS).

Σε γαλλικά νοσοκομεία έγιναν 234 νέες εισαγωγές ασθενών με νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, έναντι 173 την Παρασκευή.

4.925 άνθρωποι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ήτοι 97 περισσότεροι σε σύγκριση με την Παρασκευή.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται με COVID βρίσκεται σε ανοδική πορεία εδώ και 3 εβδομάδες, ιδίως στις ηλικίες κάτω των 40 ετών», υπογραμμίζει το υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, 34 ασθενείς εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, έναντι 20 την Παρασκευή.

Επομένως, οι ΜΕΘ μετρούν 384 ασθενείς με νέο κορονοϊό, ήτοι 17 περισσότερους σε σύγκριση με την Παρασκευή. Ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ αυξήθηκε στο επίπεδο που είχε διαπιστωθεί στις 28 Ιουλίου.

Μετά την κορύφωση την 8η Απριλίου, με 7.148 ασθενείς στις ΜΕΘ, ο αριθμός αυτός ολοένα και μειωνόταν έως τα τέλη Ιουλίου που άρχισε να καταγράφει μικρή αύξηση.

Από την έναρξη της πανδημίας 30.429 άνθρωποι πέθαναν (23 θάνατοι από την Παρασκευή), εκ των οποίων οι 19.924 σε νοσηλευτικά ιδρύματα και οι 10.505 σε μονάδες φροντίδας.

Αντιθέτως, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε σε 493 τις τελευταίες 24 ώρες έναντι περισσότερων από 3.000 το Σάββατο και την Κυριακή, σύμφωνα με την αρχή Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας.

Ωστόσο, το ποσοστό θετικών τεστ συνεχίζει να αυξάνεται, στο 2,9%, έναντι 2,4% την Παρασκευή, και 21 νέες συρροές κρουσμάτων εντοπίστηκαν, επισημαίνουν οι γαλλικές αρχές.

«Στη μητροπολιτική Γαλλία, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων COVID ανά 100.000 κατοίκους αυξάνεται σε όλες τις ηλικίες. Η αύξηση είναι ιδιαίτερη αξιοσημείωτη στις ηλικίες 25-35», παρατηρεί η αρχή Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας.

«Σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους των οποίων το τεστ RT-PCR βγήκε θετικό, δεν εκδηλώνουν κανένα σύμπτωμα, όμως μπορούν να μεταδώσουν την COVID στις κοντινές επαφές τους».