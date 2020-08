Κόσμος

Αίγυπτος: Έγκριση της συμφωνίας με την Ελλάδα από επιτροπή του Κοινοβουλίου

Η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων συνόρων, που υπέγραψαν στις 6 Αυγούστου στο Κάιρο, Νίκος Δένδιας και Σάμεχ Σούκρι.

Η Επιτροπή Νομοθετικών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων συνόρων Ελλάδας - Αιγύπτου, που υπέγραψαν στις 6 Αυγούστου στο Κάιρο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Σάμεχ Σούκρι.

Στην έκθεση που συνέταξε η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Αιγύπτου, αναφέρεται ότι τα μέλη της - βουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία αφού πρώτα βεβαιώθηκαν ότι συμβαδίζει με τις συνταγματικές και νομικές διατάξεις της Αιγύπτου.

«Η συμφωνία μεταξύ των δύο δημοκρατιών της Αιγύπτου και της Ελλάδας συμβαδίζει επίσης με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας ότι «περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία μιας Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο χωρών».

«Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία στοχεύει στη μερική οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ των δύο μερών της Ανατολικής Μεσογείου», τονίζει η «Αλ Αχράμ», προσθέτοντας ότι «η οριοθέτηση αυτών των θαλασσίων συνόρων θα ολοκληρωθεί όταν είναι απαραίτητο και μόλις ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με το σημείο" Α "και το σημείο" Ε «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο»...» και προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε αλλαγή των γεωγραφικών διατυπώσεων μεταξύ του σημείου "Α προς την Ανατολή" και του σημείου "Ε προς τα δυτικά" θα συναφθεί μόνο βάσει διμερούς συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών».

Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει ότι «εάν κάποιο από τα δύο μέρη επιδιώξει να υπογράψει μια ΑΟΖ με τρίτη χώρα που μοιράζεται θαλάσσια σύνορα με τις δύο χώρες, θα ενημερώσει το άλλο μέρος εκ των προτέρων και πριν από την υπογραφή της συμφωνίας με την τρίτη χώρα».

Σύμφωνα με την «Αλ Αχράμ», «η συμφωνία αναφέρει επίσης ότι σε περίπτωση που οι φυσικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, βρίσκονται σε μια περιοχή επέκτασης μεταξύ της ΑΟΖ των δύο χωρών, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα συμφωνία σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των πόρων και ότι τυχόν διαφορές σχετικά με αυτό το θέμα θα επιλυθούν μέσω διπλωματικών διαύλων».