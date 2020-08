Υγεία - Περιβάλλον

Αμαζόνιος: Μάχη με τις φλόγες και ανυπολόγιστη καταστροφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστιες εκτάσεις έχει κατακάψει η πύρινη λαίλαπα, ενώ ο Πρόεδρος της Βραζιλίας αρνείται ότι υπάρχουν φωτιές.

Κάτοικοι και πυροσβέστες στη βορειοδυτική Βραζιλία δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές που μαίνονται στον Αμαζόνιο, καταστρέφοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις και απειλώντας σπίτια.

Από τις φωτιές, πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ η μυρωδιά του καμένου είναι έντονη στην πρωτεύουσα της πολιτείας Ροντόνια,, σε απόσταση 38 χιλιομέτρων.

«Κάθε χρόνο υποφέρω από αυτό. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος το κάνει. Έρχονται και καίνε τα πάντα και τη γλυτώνουν», είπε ο οικοδόμος Ροζαλίνο ντε Ολιβέιρα, καθώς παρακολουθούσε έναν πυροσβέστη να προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες, που προσέγγισαν επικίνδυνα το σπίτι του.

«Είμαστε φτωχοί. Μόλις που μπορώ να ταΐσω την οικογένειά μου με τον μισθό μου. Η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα σε δευτερόλεπτα», περιέγραψε, καλύπτοντας το πρόσωπό του για να προφυλαχθεί από τον αποπνικτικό καπνό.

Η αδελφή του Μιρατσέλι, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε πως φοβάται ότι θα χάσει και τα λίγα υπάρχοντά της.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου αρνήθηκε ότι έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, αποκαλώντας τις πληροφορίες «ψέματα» και κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι τα διαδίδουν.