Κόσμος

Κίνητρα Τραμπ για επιστροφή επιχειρήσεων από την Κίνα

Ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας ανά μήνα επί δέκα μήνες υποσχέθηκε, προεκλογικά, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα ότι θα δημιουργήσει 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα σε διάστημα 10 μηνών, εν μέρει παραχωρώντας φορολογικά κίνητρα σε αμερικανικές εταιρείες που θα μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους από την Κίνα στο αμερικανικό έδαφος.

Μιλώντας σε υποστηρικτές του, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στη Μινεσότα, είπε ότι η κυβέρνησή του θα καταγγείλει τις ομοσπονδιακές συμβάσεις με εταιρείες που αναθέτουν τη δραστηριότητά τους σε μονάδες παραγωγής στην Κίνα.

«Θα δημιουργήσουμε πιστώσεις φόρου για τις εταιρείες που θα φέρουν πίσω τις θέσεις εργασίας από την Κίνα στην Αμερική», δεσμεύτηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.