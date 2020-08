Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Τον σκότωσαν πριν επιτεθεί με μαχαίρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρός έπεσε από αστυνομικά πυρά ένας άνδρας που εισέβαλε με μαχαίρι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ένας άνδρας, που επιχείρησε να διαπράξει επίθεση με μαχαίρι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, έπεσε νεκρός απόψε από τα πυρά των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε συγκεκριμένα πως ο δράστης «εξουδετερώθηκε» από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να ειπωθεί πως τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας αστυνομικός «τραυματίστηκε ελαφρά».