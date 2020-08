Αθλητικά

Στους “5 ανέμους” σκόρπισε η Ίντερ την Σαχτάρ

Με εμφατική νίκη πέρασαν οι Ιταλοί στον τελικό του Europa League

Την ευκαιρία να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της στη διοργάνωση και πρώτο ως Europa League, καθώς τα προηγούμενα τρία ήταν Κύπελλα UEFA, θα έχει η Ίντερ. Οι «νερατζούρι» του Αντόνιο Κόντε επέστρεψαν στον τελικό, για πρώτη φορά μετά το 1998 (είχαν νικήσει στο Παρίσι με 3-0 τη Λάτσιο), συντρίβοντας στο Ντίσελντορφ της Σαχτάρ Ντόνετσκ με το θριαμβευτικό 5-0 και στον ακροτελεύτιο αγώνα της περιόδου 2019-20 θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου τη Σεβίλη, στην Κολονία.

Το 3-5-2 του Κόντε εγκλώβισε την πολύ επιθετική Σαχτάρ, καθώς της περιόρισε δραματικά τους χώρους. Οι «νερατζούρι» πίεσαν ασφυκτικά πολύ ψηλά, δημιούργησαν ασφυξία στο παιχνίδι των Ουκρανών και πέτυχαν να ανοίξουν το σκορ στην πρώτη ευκαιρία του ημιτελικού. Ήταν το 19ο λεπτό, όταν ο Πιατόφ έκανε λάθος, ο Μπαρέλα πήρε την μπάλα και με σέντρα ακριβείας βρήκε τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 1-0 κι άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη.

Δάσκαλοι της τακτικής, οι Ιταλοί κράτησαν το παιχνίδι στο ρυθμό που τους εξυπηρετούσε, συνέχισαν να «πνίγουν» τη Σαχτάρ που είχε μόνο μια ευκαιρία με τον Μοράες στο 62΄, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Ντ΄ Αμπρόζιο έκρινε οριστικά τη μοίρα της συνάντησης, όταν ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Μπρόζοβιτς διπλασίασε με κεφαλιά.

Οι Ουκρανοί κατέρρευσαν κι έτσι στο 74΄ ο Μαρτίνες και πάλι πλάσαρε σωστά για το 3-0, ενώ στο 78΄ ήταν η σειρά του (εκνευρισμένου με τους συμπαίκτες του για την τροφοδότησή του) Λουκάκου να προσθέσει το όνομά του στους σκόρερ. Ο Βέλγος «δυναμίτης» δεν είχε τελειώσει τη δουλειά του, όμως, αφού στο 84΄ εξέθεσε τον Κοτσολάβα αφήνοντας τον Ουκρανό να τον... ψάχνει και διαμόρφωσε το τελικό 5-0, με το 32ο τέρμα του στην αγωνιστική περίοδο 2019-20!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σίμον Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τάισον

Οι συνθέσεις:

ΙΝΤΕΡ (Αντόνιο Κόντε): Χαντάνοβιτς, Γοδίν, Ντε Φράι, Μπαστόνι, Ντ΄ Αμπρόζιο (80΄ Μόουζες), Γιανγκ (66΄ Μπιράγκι), Μπρόζοβιτς (85΄ Σένσι), Μπαρέλα, Γκαλιαρντίνι, Λουκάκου (85΄ Εσπόζιτο), Μαρτίνες (80΄ Έρικσεν).

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Λουίς Κάστρο): Πιατόφ, Ντοντό, Κρίβτσοφ, Κοτσολάβα, Ματβιγιένκο, Στεπανένκο, Αντόνιο, Μάρλος (75΄ Κονοπλιάνκα), Πάτρικ (59΄ Σόλομον), Τάισον, Μοράες.