Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: “Έσπασαν” νέο “φράγμα” οι θάνατοι και τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλπάζει η εξάπλωση της πανδημίας στην γειτονική μας χώρα. Τετραψήφιος ο αριθμός των νέων κρουσμάτων το προηγούμενο 24ώρο.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Τουρκία ξεπέρασε τις 250.000, καθώς το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν άλλες 1.233 μολύνσεις, ενώ οι νεκροί πλησιάζουν τους 6.000.

Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας δείχνουν ότι άλλοι 22 άνθρωποι πέθαναν, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 5.996.

Από τους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί, οι 231.971 έχουν αναρρώσει.

«Η πλειοψηφία των νέων ασθενών μπορεί εύκολα να θεραπευτεί. Αλλά αυξάνεται ο αριθμός των σοβαρά ασθενών, η θεραπεία των οποίων είναι δύσκολη» ανέφερε μέσω του Twitter ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.