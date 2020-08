Παράξενα

Αντιδράσεις για τον φασαριόζο “Μαρσέλ” που... πλήρωσε ακριβά τα κακαρίσματα του!

"Δικαιοσύνη" ζητά ο ιδιοκτήτης του πετεινού, ο οποίος πυροβολήθηκε από γείτονα που δεν άντεχε τις φωνές του.

«Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ»: περισσότερες από 74.000 υπογραφές συγκέντρωσε στη Γαλλία μια καταγγελία που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας χωρικός, πικραμένος από τον θάνατο του κόκορά του, τον οποίο σκότωσε τον Μάιο ένας γείτονας.

«Σοκαριστήκαμε από αυτήν την τραγωδία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σεμπαστιάν Βερνέ, κάτοικος του Βινζιέ, μιας κοινότητας 450 κατοίκων στη νότια Γαλλία. Ο κόκορας πυροβολήθηκε από έναν γείτονα που δεν άντεξε άλλο τον θόρυβο από τα κακαρίσματά του. Ο ύποπτος έχει ομολογήσει την πράξη του και θα δικαστεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

«Ο τρόπος ζωής της υπαίθρου πλήττεται ολοένα και περισσότερο από συμπεριφορές που δεν τιμωρούνται», παρατήρησε ο Βερνέ, θυμίζοντας την υπόθεση ενός άλλου πτηνού, του κόκορα Μορίς, που προκάλεσε σάλο πέρσι το καλοκαίρι στο νησάκι Ολερόν. Ο Μορίς, ο οποίος έχει πλέον πεθάνει, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης, όταν οι γείτονες του κοτετσιού του διαμαρτυρήθηκαν για τα κικιρίκου που άκουγαν κάθε ξημέρωμα. Η δικαιοσύνη δικαίωσε τελικά τον κόκορα, δίνοντας του το δικαίωμα να συνεχίσει απτόητος τα κακαρίσματά του.

Με αφορμή την περίπτωση του Μορίς, το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε ένα νομοσχέδιο που εισάγει τον όρο της «ηχητικής κληρονομιάς» της υπαίθρου στο γαλλικό δίκαιο. Το νομοσχέδιο αυτό θα εξεταστεί προσεχώς και από τη γερουσία.

Ο ιδιοκτήτης του Μαρσέλ, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη πράξη» του γείτονα, έφτιαξε μια σελίδα στο Facebook, συγκεντρώνοντας εκεί μαρτυρίες από παρόμοια περιστατικά. Έτσι ξεκίνησε και η πρωτοβουλία «Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ» που έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Ο γείτονας που πυροβόλησε το πτηνό πάντως δεν βρήκε την ησυχία του, όπως πίστευε: μπορεί ο Μαρσέλ να μην υπάρχει πια, όμως οι απόγονοί του, πέντε κοκοράκια, είναι έτοιμοι να παραλάβουν τη σκυτάλη του πρωινού ξυπνήματος.