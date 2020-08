Πολιτική

Επαφές Δένδια στην Κύπρο για τις τουρκικές προκλήσεις

Οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και η κλιμακούμενη παραβατικότητα από την Τουρκία, τίθενται στο επίκεντρο.

Για τις 11.30 το πρωί της Τρίτης έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Προεδρική κατοικία στο Τρόοδος.

Στις 13.30 το μεσημέρι, ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας θα γίνει δεκτός στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη με τον οποίο θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση, ενώ στη συνέχεια θα παρακαθίσουν σε διευρυμένες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή υπηρεσιακών αντιπροσωπειών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το φως της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της τουρκικής παραβατικότητας, με έμφαση στον συντονισμό ενεργειών και δράσεων σε όλα τα επίπεδα για αντιμετώπισή της.

Την νύχτα, το τουρκικό σκάφος Oruc Reis βγήκε απο τα όρια της ελληνικής υφαλοκρπηίδας, όπου μπαινοβγαίνει επί 8 ημέρες, ενώ η ΕΕ ανακοινωσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.