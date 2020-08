Κόσμος

Φιλιππίνες: ισχυρός σεισμός προκάλεσε τρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 ως 6,7 βαθμών έπληξε σήμερα περιοχή των ανατολικών Φιλιππίνων, πάντως δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο μόνο για υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στις 08:03 (τοπική ώρα· 03:03 ώρα Ελλάδας), 68 χιλιόμετρα από την πόλη Μασμπάτε, στην περιοχή των νήσων Βισάγιας. Το εστιακό βάθος του ήταν μόλις δέκα χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από τη δική του πλευρά εκτίμησε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 βαθμών και έγινε σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Το ινστιτούτο σεισμολογίας των Φιλιππίνων διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει τσουνάμι, όμως προειδοποίησε πως μπορεί να ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζημιές σε σπίτια σε μια παραθαλάσσια κοινότητα, πάντως όχι για θύματα.

Κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους όταν αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση στην πόλη Ιλοΐλο, στο δυτικό τμήμα των νησιών Βισάγιας, 400 χιλιόμετρα από τη Μασμπάτε. Αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο περισσότερος κόσμος προτίμησε να μείνει έξω. Κάτοικοι αφηγήθηκαν πως ο σεισμός ήταν «δυνατός, αλλά πολύ σύντομος».

«Το γραφείο μου και άλλα πράγματα στο σπίτι μου έπεσαν κάτω, οι τοίχοι στο σπίτι των γειτόνων μου ράγισαν, ορισμένοι κατέρρευσαν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο 30χρονος Ροντρίγκο, τεχνικός υπολογιστών, κάτοικος της πόλης Καταϊνιάν, με πληθυσμό 50.000 κατοίκων.

Το USGS εκτίμησε ότι η πιθανότητα ο ισχυρός σεισμός να προκαλέσει θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές είναι μικρός, όμως πρόσθεσε πως αρκετές πρόσφατες δονήσεις στην περιοχή «προκάλεσαν ζημιές εξ αντανακλάσεως» ιδίως επειδή είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν «κατολισθήσεις».

Οι Φιλιππίνες, νησιωτικό κράτος 107 εκατομμυρίων κατοίκων, βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς, στον Ειρηνικό Ωκεανό, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις και η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα αποτελούν συχνά φαινόμενα.