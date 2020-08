Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Ραφίνια αποκάλυψε γιατί έρχεται στην Ελλάδα

Τι είπε ο παίχτης που αφήνει την Φλαμένγκο, μετά από μια χρονιά στην οποία η ομάδα κατέκτησε πέντε τίτλους, μεταξύ των οποίων το Κόπα Λιμπερταδόρες.

Ο Ραφίνια προβάρει ήδη τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού, καθώς αποδέχθηκε την πρόταση του πρωταθλητή Ελλάδας κι εντός της εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, με την υπογραφή διετούς συμβολαίου.

Ο Βραζιλιάνος διεθνής ακραίος μπακ μίλησε στον Τύπο της πατρίδας του, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους που τον ώθησαν να αποδεχθεί αυτή την πρόταση και να ξαναπάρει το δρόμο της επιστροφής στη «Γηραιά Ήπειρο», ύστερα μάλιστα από μια χρονιά που κατάκτησε πέντε τίτλους με τη Φλαμένγκο, μεταξύ των οποίων και το Κόπα Λιμπερταδόρες.

«Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει όσα κάναμε, όπως και τους τίτλους μας. Είχαμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις. Εγώ έχω τώρα μία ακόμα. Το σκέφτηκα πολύ. Δεν ήταν εύκολο. Φεύγω με βαριά καρδιά λόγω της σχέσης μου με τη Φλαμένγκο, αλλά πήρα την απόφαση να πάω στην Ελλάδα», είπε.

Εξηγώντας τους λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την απόφαση, παραδέχθηκε ότι «ήταν δύσκολο. Έπρεπε να τα σκεφτώ όλα. Φεύγω με ένα συναίσθημα πως έδωσα ό,τι μπορούσα. Η Φλαμένγκο έκανε ό,τι μπορούσε να με κρατήσει».

Και συνέχισε: «Η πρόταση ήρθε πριν από το παιχνίδι με την Ατλέτικο. Ήξερα πως υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες αλλά δεν γνώριζα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας. Ήταν μία δύσκολη απόφαση, αλλά έπρεπε να ληφθεί γρήγορα».

Όσο για τους λόγους που τον έκαναν να αποδεχθεί την πρόταση; «Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ήταν σαν έπαθλο και αναγνώριση μία τέτοια πρόταση, σε τέτοια ηλικία, για να παίξω στο Champions League. Νιώθω ήρεμος και θα είμαι έτοιμος. Στη Βραζιλία κερδίσαμε όλες τις προκλήσεις» υπογράμμισε ο Ραφίνια.