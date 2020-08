Κόσμος

Κορονοϊός: “αχτίδα φωτός” στις ΗΠΑ

Παρά τους εκατοντάδες νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, ο απολογισμός των θυμάτων ήταν σημαντικά χαμηλότερος από το μέσο όρο των τελευταίων ημερών.

Ακόμη 530 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 καταγράφηκαν στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη, με τον συνολικό απολογισμό να φθάνει τους 170.575 νεκρούς ως αυτό το στάδιο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, που βασίζεται στις ανακοινώσεις των αρχών των πολιτειών, ως χθες Δευτέρα μετά τις 22:00 (τοπική ώρα· 05:00 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν άλλα τουλάχιστον 39.105 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον αριθμό των Αμερικανών που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται πλέον σε 5,46 εκατομμύρια, κατά την ίδια πηγή.

Η Καλιφόρνια, πολιτεία που αποτελεί μια από τις βασικές εστίες της πανδημίας το τελευταίο διάστημα, κατέγραψε τουλάχιστον 96 θανάτους, με τον απολογισμό να φθάνει τους 11.342 νεκρούς σε αυτήν, αλλά και 9.197 νέα κρούσματα μόλυνσης, με το σύνολο να ανέρχεται σε 634.338.

Παγκοσμίως, τα θύματα της πανδημίας ξεπέρασαν τα 770.000 (είναι πλέον τουλάχιστον 770.429) από τα τέλη Δεκεμβρίου, ενώ οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 21,7 εκατομμύρια, εκ των οποίων πάντως σχεδόν 13,4 εκατομμύρια κρίθηκε ότι αποθεραπεύθηκαν.