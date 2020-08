Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βραζιλία: η πανδημία συνεχίζει την φονική της επέλαση

Στη Βραζιλία καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον πλανήτη, τις τελευταίες 24 ώρες.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 684 θανάτους ασθενών εξαιτίας της COVID-19 και ακόμη 19.373 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο επίσημος απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία, τη χώρα που υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, αυξήθηκε έτσι σε 108.536 νεκρούς επί συνόλου 3.359.570 ανθρώπων που έχει διαγνωστεί πως προσβλήθηκαν.

Μεγάλο μέρος της βραζιλιάνικης επιστημονικής κοινότητας θεωρεί τα στοιχεία που ανακοινώνει το υπουργείο Υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής κατά πολύ υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα.