Κορονοϊός: Ανησυχία για την διασπορά – Νέα μέτρα “προ των πυλών”

Προβληματισμός από την αυξημένη ροή κρουσμάτων και την επιστροφή των αδειούχων στις εργασίες τους. Τι θα γίνει με τα σχολεία.

Εβδομάδα αποφάσεων για νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού καθώς μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται προκειμένου να τεθεί ξανά υπό έλεγχο η διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Η μείωση του ημερήσιου αριθμού κρουσμάτων χθες από 200 και πλέον τις προηγούμενες ημέρες σε 150 ήταν θετική είδηση, ωστόσο δεν δημιουργεί εφησυχασμό.

Αρνητικά μηνύματα στέλνει ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών, καθώς πλήττονται όλο και περισσότερο νέες ηλικίες. Έτσι, στην τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή δεν αποκλείεται να ληφθούν και νέα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή εξετάζονται η υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους (σημ: ο πρωθυπουργός ζήτησε κωδικοποίηση των κανόνων από τους ειδικούς προκειμένου όλοι πολίτες να γνωρίζουν τι ισχύει για τη χρήση μάσκας), η εφαρμογή του «μοντέλου Πόρου» σε άλλα νησιά και αστικά κέντρα, καθώς και τα τοπικά lockdown, για τα οποία η κυβέρνηση είναι έτοιμη εάν το εισηγηθούν οι ειδικοί επί της υγείας, όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από χθες τέθηκαν σε ισχύ μέτρα που αφορούν και την Αττική, όπως το κλείσιμο της λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κέντρα διασκέδασης) από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί της επόμενης μέρας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιαστεί και πρωτόκολλο επιστροφής στην εργασία για τους αδειούχους του Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση θα απευθυνθεί σύσταση για τηλεργασία και στον ιδιωτικό τομέα επιπλέον του Δημοσίου.

Θα συνεχιστούν τα στοχευμένα τεστ ανά ηλικιακές ομάδες και περιοχές, ενώ τεστ θα πραγματοποιηθούν και σε δημοσίους υπαλλήλους που επιστρέφουν μετά τη θερινή τους άδεια στην εργασία τους και συγκεκριμένα σε πόστα από τα οποία έρχονται σε απευθείας επαφή με κόσμο (π.χ. στα μέσα μεταφοράς). Υποχρεωτική θα είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους η χρήση μάσκας στα πόστα που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και όπου γενικότερα υπάρχει εξυπηρέτηση των πολιτών με φυσική παρουσία.

Στις 7 Σεπτεμβρίου τα σχολεία

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, δεδομένη είναι πλέον η έναρξη της λειτουργίας τους – πάντοτε με τις υπάρχουσες συνθήκες – στις 7 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Αναφορικά με τους κανόνες που θα ισχύσουν – αν, δηλαδή, θα εφαρμοστεί π.χ. η καθολική χρήση μάσκας και από τους μαθητές – οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες.

Αντίστοιχα, και οι σκέψεις για εκ περιτροπής λειτουργία ή για «διπλοβάρδια» πρωί-απόγευμα φαίνεται πως εγκαταλείφθηκαν, καθώς εκτιμήθηκε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει ανισότητες ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.