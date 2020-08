Υγεία - Περιβάλλον

Προβληματισμός από τα κρούσματα κορονοϊού σε αστυνομικούς (βίντεο)

Τι λέει ο εκπρόσωπος των αστυνομικών υπαλλήλων για τα τεστ και τα μέτρα προστασίας. Τι τονίζει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την μάσκα και την προσωπίδα.