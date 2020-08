Κοινωνία

Σε καραντίνα διασώστες και αστυνομικοί λόγω… τραυματία από τροχαίο!

Ο άνδρας εγκαταλείφθηκε από τον οδηγό που τον χτύπησε. Στις εξετάσεις που του έγιναν βρέθηκε θετικός στον ιό.

Εντοπίστηκε, αλλά μετά την παρέλευση του αυτοφώρου, ο δράστης του τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Διερχόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά 57χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου διέφυγε και μετά αναζήτηση εντοπίστηκε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι Έλληνας, 77 ετών, κάτοικος χωριού στην περιοχή της Αλεξάνδρειας.

Όμως το τροχαίο είχε και άλλες, απρόβλεπτες εξελίξεις. Ο τραυματισθείς 57χρονος διαπιστώθηκε θετικός στον covid-19 με συνέπεια να κινδυνεύει η ζωή του από δύο αιτίες.

Η διάγνωση σήμανε συναγερμό στους εμπλεκόμενους στο τροχαίο υπηρεσιακούς υπαλλήλους.

Ήδη τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα πέντε αστυνομικοί που ενεπλάκησαν υπηρεσιακά στο συμβάν, αλλά και τέσσερις εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ οι οποίο επιλήφθησαν του συμβάντος, τόσο κατά τη στιγμή που συνέβη, όσο και κατά τη μεταφορά του τραυματισθέντα στη Θεσσαλονίκη.

Σε όλους γίνονται οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Πηγή: verianet.gr