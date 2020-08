Τεχνολογία - Επιστήμη

Επίθεση από Τούρκους χάκερ σε ελληνικές ιστοσελίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο “μήνυμα” στέλνουν με φόνοτ το Oruc Reis. Ποιες υπηρεσίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυβερνοεπίθεσης.

Τούρκοι χάκερς έριξαν την σελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την σελίδα του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. το πρωί της Τρίτης.

Οι τούρκοι ανήρτησαν μία φωτογραφία με το τουρκικό πλοίο Oruc Reis και έγραφαν το εξής μήνυμα: «Έχουμε έναν στρατό που αγαπάει τον θάνατο και το μαρτύριο τόσο όσο αγαπάτε εσείς τον κόσμο #BlueHomeLand

H σελίδα της Περιφέρειας έπεσε το πρωί, μετά απο λίγη ώρα η φωτογραφία των Τούρκων χακερ κατέβηκε και γίνεται προσπάθεια να ανέβει ξανά η σελίδα της Περιφέρειας.

Πηγή: grtimes.gr