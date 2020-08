Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: από Δεκέμβριο τα πρώτα εμβόλια στην Ελλάδα

Πόσες δόσεις έχει διασφαλίσει μέχρι στιγμής η χώρα μας. Τι λέει ο Υπ. Υγείας για την εξάπλωση της πανδημίας, την έξαρση στα νέα κρούσματα και τα νέα μέτρα.

Η Ελλάδα από τα τέλη Δεκεμβρίου θα λάβει τμηματικά 3 εκατ. δόσεις του εμβολίου που αναπτύσσει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca, σε περίπτωση που περάσει και τη φάση 4, είπε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν "τουίταρε| τη συμφωνία με την AstraZeneca για 400 εκατ. δόσεις του εμβολίου που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση. Τέλος Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμηματικές παραδόσεις αυτό που της αναλογεί, από το συμφωνηθέν εμβόλιο. Θα ξεκινήσουμε με 700.000 δόσεις το Δεκέμβριο που θα είναι μόνη ή διπλή δόση, και γύρω στις 3 εκατ. δόσεις συνολικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της γρίπης το υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει 4,2 εκατ. δόσεις. Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν αρχές Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν μέσα στο Δεκέμβρη, και θα εμβολιαστούν πρώτα οι ευπαθείς ομάδες. «Πήραμε 1 εκατ. παραπάνω εμβόλια από πέρυσι και πέρυσι πήραμε 1 εκατ. παραπάνω από πρόπερσι» τόνισε ο υπουργός.

«Δεν είναι ατέρμονη προσπάθεια...Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, υπάρχει ελπίδα, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας» ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα του υπουργού Υγείας.

«Ενισχύσαμε το ΕΣΥ με πάνω από 6.500 γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό, είμαστε σε διαδικασία διπλασιασμού των ΜΕΘ μέχρι τέλος του έτους. Είναι αδύνατο να κρατήσουμε για πάντα στα σπίτια τους κλειδωμένους τους συμπολίτες μας. Πρέπει να εξηγήσουμε στους νέους ότι πρέπει να προστατέψουν και τους γονείς τους παππούδες και τις γιαγιάδες, δεν τους έχουμε απέναντι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.

«Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου εμφανίστηκε στρατηγική καλύτερη από την Ελλάδα να την αντιγράψουμε και εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι οι βαλκανικές χώρες τα έχουν καταφέρει εξίσου καλά με εμάς στον κορονοϊό και είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Είναι σε καλύτερη κατάσταση στις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες; Στη φάση που βρισκόμαστε τα πράγματα στη χώρα μας είναι καλύτερα απ’ όλες τις άλλες χώρες» σημείωσε.

Όπως τόνισε, «δεν είναι εποχικός ο ιός. Αυτό που πίστευαν οι επιστήμονες δεν βγήκε, δηλαδή ότι θα μαζευτεί λόγω ζεστής και υγρασίας. Επειδή ξέρουμε ότι επωάζεται σε δυο εβδομάδες ο ιός θα μετρήσουμε σε δυο εβδομάδες αν θα μαζευτεί το πράγμα και θα προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα αν χρειαστεί».

«Εμείς φτιάξαμε σύστημα διακομιδών, πολλαπλό "τέστινγκ" με 700 παραπάνω υγειονομικούς το καλοκαίρι, για να στηρίξουμε τη νησιωτικότητα και να μπορέσουν να δουλέψουν τα νησιά μας, όταν όμως υπάρχει λόγος για τοπικά lockdown ή να εφαρμόσουμε τοπικά μέτρα θα το κάνουμε αυτό, είναι προτιμότερο από τα οριζόντια μέτρα» είπε.