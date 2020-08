Κόσμος

Μισέλ Ομπάμα: ο Τραμπ είναι “λάθος Πρόεδρος” για τις ΗΠΑ

Η πρώην “Πρώτη Κυρία” στηλιτεύει την αδυναμία συναισθηματικής ταύτισης του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τους Αμερικανούς.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα τόνισε σε μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις στο συνέδριο των Δημοκρατικών ότι η χώρα της πρέπει να ενστερνιστεί την ενσυναίσθηση, την συναισθηματική ταύτιση, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Όποτε στρέφουμε το βλέμμα μας σε αυτόν τον Λευκό Οίκο περιμένοντας να αναλάβει ηγετικό ρόλο, να μας καταπραΰνει, να μας δώσει μια αίσθηση σταθερότητας, αυτό που παίρνουμε αντ’ αυτών είναι χάος, διχασμό, πλήρη και απόλυτη έλλειψη συναισθηματικής ταύτισης», επισήμανε η Μισέλ Ομπάμα στο μήνυμά της.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο λάθος πρόεδρος για τη χώρα μας (...) Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορεί απλά να είναι αυτός που χρειαζόμαστε να είναι», τόνισε η πρώην πρώτη κυρία, αφού στηλίτευσε τους χειρισμούς του μεγιστάνα ως προς το ζήτημα των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ, καθώς και ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

«Αν νομίζετε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα, μπορούν — και θα γίνουν, αν δεν επιλέξουμε την αλλαγή σε αυτές τις εκλογές», προειδοποίησε η Μισέλ Ομπάμα. «Αν θέλουμε να έχουμε την ελπίδα πως θα τελειώσει αυτό το χάος, πρέπει να ψηφίσουμε τον Τζο Μπάιντεν σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτό», πρόσθεσε η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα, στην παθιασμένη ομιλία της με την οποία έκλεισε το πρώτο βράδυ του χωρίς προηγούμενου αυτού συνεδρίου των Δημοκρατικών, το οποίο διεξάγεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, εξαιτίας της πανδημίας.