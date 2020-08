Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1 για τα σχολεία: μάσκες σε όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών (βίντεο)

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας τόνισε ότι η συνύπαρξη κορονοϊού και γρίπης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και γι’ αυτό οι εμβολιασμοί για τη γρίπη θα πρέπει να είναι μαζικοί.