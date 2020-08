Κοινωνία

Θρήνος για 18χρονο - “Έσβησε” μετά από 70 ημέρες στην Εντατική

Άνιση αποδείχθηκε η μάχη που έδινε για να κρατηθεί στην ζωή το παλικάρι. Θλίψη και συγκίνηση για τον άτυχο νέο.

Μετά από 70 ολόκληρες μέρες νοσηλείας στην εντατική μονάδα του Νοσοκομείου της Ρόδου, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή ο 18χρονος νέος από τη Ρόδο, βυθίζοντας έτσι στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συγγενείς του.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Παπά του Ελευθερίου και της Αθηνάς, ο οποίος έδωσε σκληρή μάχη αλλά δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τροχαίο που εξελίχθηκε σε νέα τραγωδία για τη Ρόδο, είχε σημειωθεί στις 6 Ιουνίου 2020, στον δρόμο που οδηγεί από τους Άγιους Απόστολους στους Τρεις. Ο 18χρονος που διέμενε στην Κρεμαστή με την οικογένειά του, επέβαινε σε δίκυκλο.

Ψήφισμα για τον θάνατο του άτυχου νεαρού εξέδωσε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Παραδεισίου όπου ήταν μαθητής. Στο ψήφισμα αναφέρεται:

«Στο Παραδείσι και στο Γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Παραδεισίου, σήμερα 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 08.30 συνήλθε εκτάκτως ο Σύλλογος Διδασκόντων λόγω του θανάτου του απόφοιτου, κατά το τρέχον σχολικό έτος, του σχολείου μας Γιάννη Παπά του Λευτέρη και της Αθηνάς. Επρόκειτο για έναν μαθητή με ήθος και σεβασμό προς το σύνολο της σχολικής κοινότητας, εγκάρδιο, φιλικό και συνεργάσιμο με τους συμμαθητές και τους καθηγητές του.

Με βαθιά συγκίνηση από την απώλεια του μαθητή μας αποφασίσαμε ομόφωνα:

Να εκφράσουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Διδασκόντων να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία

Να κατατεθεί αντί στεφάνου και στη μνήμη του χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Ρόδου Άγιος Ανδρέας

Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του σχολείου».

