Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: ο Κούμαν στο “τιμόνι”

Μετά την απομάκρυνση του Σετιέν που πλήρωσε… τη νύφη για τη συντριβή από τη Μπάγερν.

Σήμερα ή το αργότερο αύριο πρόκειται να υπογράψει ο Ρόναλντ Κούμαν το νέο του συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Mundo Deportivo.

Οι Καταναλοί, που χθες ανακοίνωσαν την απομάκρυνση του Κίκε Σετιέν, έχουν καταλήξει στην επιλογή του Ολλανδού ομοσπονδιακού προπονητή.

Μάλιστα ο γενικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Καρσκάρ Γκράου, βρίσκεται στο Άμστερνταμ για να ολοκληρώσει την πρόσληψη του Ολλανδού για τις επόμενες δύο σεζόν.

Βοηθός του θα είναι πιθανότατα ο 47χρονος Άλφρεντ Σρέντερ, πρώην μέσος και βοηθός του Τεν Χααγκ στον Άγιαξ, έχοντας προπονήσει Τβέντε και Χοφενχάιμ , που ήταν η τελευταία του ομάδα (2019-20).

Επίσης σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ, ο 23χρονος μέσος του Άγιαξ, Ντόνι φαν ντε Μπεκ, αποτελεί την πρώτη μεταγραφική επιθυμία του Κούμαν ως προπονητή της Μπαρτσελόνα.