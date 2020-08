Κοινωνία

Κορονοϊός: “Μόνιμοι” οι έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά

Με απόφαση του Γ. Πατούλη, λειτουργεί δομή ειδικών ιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Πατούλη, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής – ΙΣΑ, από σήμερα, θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση δομή Ειδικών Ιατρών και Νοσηλευτών ΠΕ στο Λιμάνι του Πειραιά, (Πύλη Ε1).

Ειδικότερα, εξειδικευμένα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών ξεκινώντας από σήμερα, θα διενεργούν από τις 10 το πρωί και μετά, σε εθελοντική βάση, τυχαιοποιημένους δειγματοληπτικούς έλεγχους ρινοφαρυγγικού δείγματος με την τεχνική PCR, σε ταξιδιώτες με ύποπτα συμπτώματα για λοίμωξη από ιό SARS COVID -2, όπως πυρετός ή βήχας, με έμφαση σε αυτούς που επιστρέφουν από προορισμούς που κρίνονται ότι έχουν υψηλή επικινδυνότητα.

Τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής – ΙΣΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής εκτίμησης της πορείας της Πανδημίας της λοίμωξης COVID – 19.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επεσήμανε «Τα κλιμάκιά μας θα πραγματοποιήσουν όσους ελέγχους χρειάζεται προκειμένου να διαμορφώσουμε μία ικανοποιητική εικόνα και αναλόγως να προσαρμόσουμε τις δράσεις μας το επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Στόχος μας η χώρα μας να παραμείνει ασφαλής».