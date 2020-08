Αθλητικά

Oι “διαφορετικοί” ημιτελικοί του Champions League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τους μεγαλύτερους άσους που παίζουν στην “γηραιά ήπειρο”, θα ολοκληρωθεί η διοργάνωση.

Χωρίς ομάδα από την Αγγλία, την Ισπανία, και την Ιταλία για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης ξεκινούν σήμερα οι ημιτελικοί του Champions League.

Ενδιαφέρον στοιχείο, αποτελεί και το γεγονός ότι οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα συμμετάσχουν στην φάση των «4» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Μετά από ένα Final 8 γεμάτο εκπλήξεις, τα δύο ζευγάρια που θα αναδείξουν τους φιναλίστ του μεγάλου τελικού της 23ης Αυγούστου είναι:

Λειψία – Παρί Σεν Ζερμεν (Σήμερα, 22:00)

Η Λειψία, το μεγάλο αουτσάιντερ, κατάφερε να αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης και εξασφάλισε τη θέση της στους ημιτελικούς. Η Παρί Σεν Ζερμέν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του βασικού της τερματοφύλακα, Κέιλορ Νάβας, μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με την Αταλάντα στη φάση των «8».

Λυών – Μπάγερν Μονάχου (Τετάρτη, 22:00)

Η Λυών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη διοργάνωση, μετά το θρίαμβό της με 3-1 ενάντια στην Μάντσεστερ Σίτι που της χάρισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Οι Γερμανοί προκρίθηκαν μετά από έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία του Champions League. Πέτυχαν μια άνευ προηγουμένου νίκη ενάντια στην Μπαρτσελόνα με ένα ταπεινωτικό…2-8, και έρχονται με τον αέρα του φαβορί στη φάση των «4».

Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην πρόκριση, το πρώτο και το τελευταίο γκολ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, το σύνολο των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, το πρώτο και τελευταίο κόρνερ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία.

Τέσσερις προωθητικές ενέργειες στα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Στα πρακτορεία συνεχίζονται και για τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ, «Στο Παρά 1», «Boost 13» και «Boost Νίκης».

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Κάνεις cash-out και πληρώνεσαι στο πρακτορείο

Σε όλα τα παιχνίδια οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, με την εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ.