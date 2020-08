Οικονομία

Καταστήματα: ανοιχτά και τις Κυριακές στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας

Τι προβλέπεται στη σχετική απόφαση. Ποιες περιοχές αφορά κι από πότε τίθεται σε ισχύ.

Ανοιχτά όλες τις Κυριακές του χρόνου μπορούν να είναι πλέον τα εμπορικά καταστήματα του ιστορικού κέντρου, όπως προβλέπει απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Αντιπεριφερειάρχης ενεργοποιεί το άρθρο 16 νόμου του ν. 4177/2013 παρ. 2, βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς να επιτρέπεται την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πέραν των Κυριακών την περίοδο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο που ορίζει ο νόμος.

Το μέτρο θα ενεργοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021. Σήμερα, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση συνεκτιμήθηκαν τα εξής:

1) Η παραδοσιακή αγορά της Πλάκας αποτελεί την «Παλιά πόλη της Αθήνας», όπως οριοθετείται στο πολεοδομικό διάταγμα (Δ΄ 1329/1993, όπου στο άρθρο 1 οριοθετείται ακριβώς η περιοχή της παλιάς αγοράς, που περιλαμβάνει την Πλάκα, το Μοναστηράκι και την Ακρόπολη.

2) Σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, η «παλιά πόλη» παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με ειδικό ωράριο.

3) Τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στα σημεία της παραδοσιακής αγοράς της Αθήνας (Πλάκα - Μοναστηράκι - Ακρόπολη), στηρίζονται αποκλειστικά στον εισερχόμενο τουρισμό και η λειτουργία δεν περιορίζεται στις ημέρες της τυπικής λειτουργίας των καταστημάτων, δηλαδή Δευτέρα έως Σάββατο.

4) Στην περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι στον κλάδο και απασχολούν ως προσωπικό μόνιμους συνεργάτες.